Interventi in sala consiliare

Estate di interventi per la sala consiliare di Vanzaghello. Lavori per migliorare e potenziare gli impianti e le dotazioni tecnologiche.

Estate di interventi per la sala consiliare di Vanzaghello. Più nello specifico, i lavori hanno riguardato la tinteggiatura, l'acquisto di un nuovo impianto audio/video e di nuovi apparecchi di illuminazione e di riqualificazione acustica, tramite la posa di pannelli fonoassorbenti. "Azioni volte a migliorare e potenziare gli impianti e la dotazione tecnologica della struttura, con l’installazione di un sistema integrato per ottimizzare l’amplificazione sonora, la registrazione audio/video delle sedute del consiglio comunale e per garantire la possibilità di un’ottimale trasmissione streaming anche di eventuali iniziative di interesse pubblico - hanno scritto dall'Amministrazione comunale".

