Sesto Calende in prima linea per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. 'Facciamo sparire la Sclerosi Multipla' con questo claim l'1, 2, 3 e 4 ottobre l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla scende nuovamente in piazza per sostenere la propria ricerca. Lo farà con l’iniziativa ‘La Mela di AISM Ti aspetta’ con un chiaro invito ‘Aiutaci a fermare la Sclerosi Multipla, aiutaci a non fermarci’. Ha il volto di tanti testimonials ed in particolar modo quello di Alessandro Borghese che, tramite un breve filmato, rivolge un invito molto chiaro ‘Vieni in Piazza e scegli la Mela di AISM. Sostieni la ricerca scientifica per fermare la Sclerosi Multipla’. L’appello del cuoco e popolare conduttore televisivo sarà, a Sesto Calende, sostenuto da alcuni volontari che, contando sulla generosità di tante persone, renderanno disponibile il sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro. Li troverete nel cuore della città (sotto i portici della Banca Intesa San Paolo) con i seguenti orari: venerdì dalle 16.30 alle 19.30, sabato dalle 9 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 13. A guidarli la ‘sestese’ Simona Demolli che, sensibile a questa causa dopo un grave lutto familiare, si impegna in prima persona. "Questa iniziativa di sensibilizzazione andrà a sostenere la Ricerca Scientifica sulla sclerosi multipla ed a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con Sclerosi Multipla, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni", sottolinea Simona Demolli. Questa si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è legato anche al 45512: un numero solidale di AISM dove poter donare, comodamente, con un ‘colpo di telefono’. I fondi raccolti, oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla, saranno destinati a sostenere il progetto ‘Ripartire Insieme’ dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con Sclerosi Multipla.

