Le 25 formazioni alla 'Tre Valli'

La Società Ciclistica Alfredo Binda ha scelto le 25 formazioni che saranno in gara nell’edizione numero 100 della Tre Valli Varesine, in programma martedì 5 ottobre, valida come seconda prova del Trittico Regione Lombardia. Al via ci saranno ben 16 UCI World Teams, oltre a 8 UCI Pro Teams e a una formazione Continental. Ogni team sarà presente con sette atleti sul tracciato che prevede la partenza da Busto Arsizio e l’arrivo a Varese, dopo 196 chilometri di corsa e un circuito finale da ripetere per dieci volte. Tra i nomi di primo piano annunciati in gara c’è il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar, che avrà al suo fianco, nel team UAE Emirates, Juan Ayuso, Rui Costa, Marc Hirschi, Brandon Mcnulty, Diego Ulissi e Alessandro Covi, che gareggerà sulle strade di casa. Mentre Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart e Ethan Hayter saranno le punte del Team Ineos Grenadiers. Nella francese Cofidis la punta sarà Guillaume Martin, mentre Thibaut Pinot guiderà la formazione Groupama FDJ. Di seguito le formazioni partecipanti con i principali iscritti, nominativi che potranno subire variazioni fino al giorno della gara.

UCI WORLD TEAMS

Ag2r Citroen Team (Calmejane, Cosnefroy, Vendrame)

Astana – Premier Tech (Vlasov, Felline, Izaguirre)

Bahrain Victorious

Bora – Hansgrohe (Fabbro, Buchmann)

Cofidis (Martin, Geshke)

Ef Education – Nippo (Uran, Powless)

Groupama – Fdj (Pinot, Gaudu)

Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux (Rota, Bakelants)

Israel Start – Up Nation (Woods, Martin, Hermans)

Lotto Soudal (Wellens, Kron)

Movistar Team (Soler, Vilella)

Team Bike Exchange (Stannard, Bookwalter)

Team Ineos (Ganna, Geoghegan Hart)

Team Qhubeka (Clarke, Bennet)

Trek – Segafredo (Nibali, Mollema, Tiberi)

UAE Team Emirates (Pogacar, Ulissi)

UCI PRO TEAMS

Total Direct Energie (Geniez, Latour)

Team Arkea Samsic (Barguil, Anacona)

Euskatel – Euskadi (Bizkarra, Iturria)

Eolo Kometa Cycling Team (Fortunato, Albanese, Ravasi)

Vini Zabù (Orrico, Frapporti)

Androni Giocatoli Sidermec (Chirico, Restrepo)

Bardiani CSF (Battaglin, Zoccarato)

Caja Rural Seguros RGA

UCI CONTINENTAL TEAM

Amore e Vita (Pirazzi, Tizza)

