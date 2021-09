Il percorso della 'Tre Valli'

Manca ormai poco alla centesima edizione della Tre Valli Varesine, classica del ciclismo professionistico che la Società Ciclistica Alfredo Binda ha messo in calendario per martedì 5 ottobre. Svelato, intanto, il percorso.

Manca ormai poco alla centesima edizione della Tre Valli Varesine, classica del ciclismo professionistico che la Società Ciclistica Alfredo Binda ha messo in calendario per martedì 5 ottobre. Renzo Oldani e i suoi collaboratori hanno svelato il tracciato di gara dell’evento di categoria ProSeries che vedrà il suo svolgimento su un percorso di 196 chilometri che ricalca quello delle precedenti edizioni con qualche novità, su tutte la sede di partenza: Busto Arsizio. Le operazioni preliminari e il ritrovo di partenza sono state previste presso la sede di Eolo a Busto Arsizio da dove la carovana si muoverà alle 11.55 per raggiungere il chilometro “0” posto in via Duca d’Aosta a Busto Arsizio, dove alle 12 verrà dato il via ufficiale. I primi chilometri del tracciato sono stati disegnati su un circuito cittadino a Busto Arsizio, da ripetere per due volte, per un totale di 12 chilometri. Successivamente inizierà il tratto in linea di 30 chilometri passando da Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone. Gazzada Schianno, Buguggiate e Varese (località Schiranna, Bobbiate, Casbeno) per giungere al primo passaggio dalla sede di arrivo in via Sacco a Varese, dopo 42 chilometri di corsa. Dal cuore della Città Giardino inizierà il circuito, di 13 chilometri da ripetere 8 volte, che ha come maggiori difficoltà la salita in località Montello, già teatro del Campionato del Mondo del 2008, e lo strappo che dal lago di Varese porta all’arrivo passando attraverso i quartieri di Bobbiate e Casbeno. Gli ultimi due giri proporranno invece l’erta che da Calcinate del Pesce che porterà prima a Morosolo e poi a Casciago, con la conclusione della tornata sempre in via Sacco a Varese dove la seconda prova del Trittico Regione Lombardia si concluderà al termine di 196 chilometri di corsa. FORMAZIONI AL VIA - Definita la selezione delle squadre in gara, con 16 formazioni World Tour che hanno annunciato la loro presenza: Ag2r Citroen Team, Astana – Premier Tech, Bahrain Victorious, Bora – Hansgrohe, Cofidis, Ef Education – Nippo, Groupama – Fdj, Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux, Israel Start – Up Nation, Lotto Soudal, Movistar Team, Team Bike Exchange, Team Ineos, Team Qhubeka, Trek – Segafredo e UAE Team Emirates, oltre a 8 squadre Professional, con il Team Eolo Kometa che gareggerà in casa avendo la propria sede operativa nel Varesotto, e una formazione Continental.

