Giovani parlamentari crescono

Un progetto con gli studenti di seconda e terza Media dell'istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate. L’accoglienza, invece, per i più piccoli di prima.

È finalmente tornata la didattica in presenza e l’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate non ha perso tempo per predisporre ed offrire un’esperienza davvero particolare ai suoi ragazzi di seconda e terza Media. Dai due Comuni del nostro territorio, infatti, i giovani studenti, ci raccontano gli organizzatori, si sono proiettati in una dimensione istituzionale che potesse realmente avvicinarsi a quella di un contesto parlamentare. Il progetto ‘Model’ ha coinvolto una formatrice esterna che, recandosi presso il plesso di Buscate e dopo aver svolto un paio di lezioni introduttive spiegando le attività e gli strumenti di un Parlamento, ha consentito agli alunni di vivere un’esperienza da ‘deputato’. Ormai padroneggianti del gergo parlamentare, i ‘giovani onorevoli’ hanno simulato in tutto e per tutto l’operatività di un Parlamento, presentando mozioni, emendamenti alle proposte, disquisendo con la terminologia acquisita e poi votando a favore o contro le proposte emerse dal dibattito. “Ognuno impersonava una figura chiave della nostra democrazia e nel farlo - spiegano i professori - li abbiamo visti prendere coscienza della legge e dei suoi meccanismi: hanno apprezzato moltissimo”. Non meno coinvolti i più ‘piccoli’ di prima Media, che si sono invece confrontati nell’ambito del ‘progetto accoglienza’. Attraverso tre incontri mattutini a tema ludico, dai titoli significativi (‘Mi conosco, ti conosco!’ , ‘Conosci la tua scuola?’, ‘Ti racconto la mia scuola’), gli alunni hanno avuto l’occasione di fare amicizia con i loro compagni di classe e gli insegnanti, di incontrare le figure scolastiche e di visitarne gli spazi. Le attività hanno coinvolto sei docenti di entrambi i plessi, attraverso un’esperienza di crescita personale e professionale.

