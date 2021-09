Zucchero live con 'Inacustico 2021'

Da lunedì 20 settembre Zucchero 'Sugar' Fornaciari sarà live in Italia con 'Inacustico 2021', show unico e irripetibile, in esclusiva per quest’anno.

Da lunedì 20 settembre Zucchero 'Sugar' Fornaciari sarà live in Italia con 'Inacustico 2021', show unico e irripetibile, in esclusiva per quest’anno, che verrà presentato al pubblico in alcune delle location più belle della penisola. Ai concerti già annunciati, inoltre, si aggiunge a grande richiesta una nuova e ultima data in programma il 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, in occasione dell’ultimo appuntamento live dell’Ultravox Festival. Con 'Inacustico 2021', Zucchero sarà in concerto il 20 e il 21 settembre sul palco del Teatro Antico di Taormina (ME), proseguirà il 22 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) e il 24 e 25 settembre all’Arena di Verona, occasione per festeggiare, ancora una volta, il suo compleanno sul palco dell’anfiteatro. Il 26 settembre arriverà in Piazza Castello (Piazza degli Scacchi) a Marostica (VI), il 2 e il 3 ottobre allo Sferisterio di Macerata, il 5 ottobre al Fossato del Castello (in occasione dell’Oversound Festival) di Otranto (LE) e il 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze (in occasione dell’Ultravox Festival). Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro