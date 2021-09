"Estensione 'green pass', leva per tenere aperto"

In merito all'inserimento dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato: "Come Conferenza delle Regioni ne abbiamo preso atto, chiedendo però che l'estensione del 'green pass' valga come leva per mantenere le attività aperte anche qualora la situazione epidemiologica cambi".