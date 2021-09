Social: il DNA della UYBA Volley lo impone. Anche la nuova campagna abbonamenti #ANCORAinsiemeBUSTO, lanciata martedì e in apertura il 21 settembre.

Social: il DNA della UYBA Volley lo impone. Anche la nuova campagna abbonamenti #ANCORAinsiemeBUSTO, lanciata martedì e in apertura il 21 settembre, non poteva non essere accompagnata da una iniziativa di coinvolgimento dei tifosi. Tutti i fan delle farfalle possono dire "Io ci sarò!" e diventare protagonisti in prima persona della promozione della nuova stagione biancorossa. Semplicemente inviando la propria foto a info [at] volleybusto [dot] com e indicando il proprio nome e cognome, il team media della società realizzerà una card personalizzata con l'immagine del tifoso, esattamente come nell'esempio di Camilla Mingardi. Sarà poi direttamente UYBA Volley a pubblicare sui propri canali tutte cartoline realizzate e quella che otterrà più like (su Facebook) e visualizzazioni (Storie Instagram) riceverà un abbonamento di primo anello in omaggio.

