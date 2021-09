Il Comune di Inveruno riparte all’insegna dello sport, con il primo evento post Covid dedicato ai più piccoli: ‘Let’s sport!’. Una giornata dove diverse associazioni sportive hanno permesso ai giovani atleti presenti di avvicinarsi al mondo dello sport e conoscere più da vicino le diverse discipline. Domenica 5 settembre, presso il parco comunale di Inveruno, si è svolta dunque questa prima manifestazione dove gli atleti partecipanti hanno potuto provare tutti gli sport presenti e ricevere una medaglia di partecipazione. Tra le realtà sportive presenti c’erano: la SOI Inveruno che raggruppa le discipline di pallavolo, basket e atletica; ‘Il Fontanile’ che promuove il tennis; il Ca- club alpino italiano sezione di Inveruno; gli Arcieri dell’Alce un’associazione di tiro con l’arco. E poi ancora l’Accademia Inveruno dedicata al gioco del calcio; A.C Ossona Calcio, una realtà che coinvolge ragazzi con abilità e disabilità avvicinandoli al mondo del calcio; la scuola di Karate Shotokan con sede a Cuggiono e Inveruno e infine la Cief una coperativa sociale sportiva dilettantistica con sede a Magenta ma operante su tutto il territorio del magentino. Un pomeriggio di svago, divertimento e tanto sport, il tutto organizzato nel pieno rispetto delle normative anti contagio.

