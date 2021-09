Codacons: "Ancora degrado a Milano: rifiuti in strada e cestini pieni. Abbiamo presentato un esposto in Procura. Non sono state ascoltate le nostre richieste".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Nonostante le nostre richieste all’Amsa di un migliore impiego delle risorse e di garantire l’efficacia del servizio di smaltimento di rifiuti e di pulizia delle strade in tutto il periodo dell’anno, siamo di nuovo punto e a capo. Via Stradivari è immersa di rifiuti con cestini pieni. Ciò avviene in violazione del “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Tutela del Decoro e dell’Igiene Ambientale” approvato il 6 novembre 2000 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118, di cui AMSA S.p.A. ne deve garantire la corretta ed effettiva attuazione. Il disagio dei cittadini, testimoniato da foto che rappresentano rifiuti stagnanti fuori dai cestini stracolmi vicino alla fermata, comincia ad essere insopportabile. Purtroppo anche lo smaltimento dei rifiuti va in vacanza e ciò a scapito della reputazione della città di Milano e in pregiudizio per la tutela dell’ambiente. “Nonostante la nostra diffida la situazione non è affatto migliorata, ma soltanto peggiorata” - afferma il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli - Tale negligenza non può più passare inosservata. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Milano affinché si faccia luce sulla vicenda e si accertino eventuali responsabilità penali”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro