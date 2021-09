Sport e supereroi a Cameri

Una vera giornata di festa, domenica 5 settembre per la Festa dello Sport - Super Eroi, andata in scena a Cameri. Tanti i momenti di attività e coinvolgimento.

Una vera giornata di festa, domenica 5 settembre per la Festa dello Sport - Super Eroi, andata in scena a Cameri. Dall’inaugurazione dei due nuovi campi di padel, realizzati dal Tennis Club Cameri in sinergia con il Comune, alla presenza dei mitici Super Eroi, dalla mongolfiera di Volandia allo spettacolo di Bike Trial, dal ristoro della Pro Loco e la musica degli All You Can Hit ai gonfiabili sportivi: tutti gli impianti sportivi dell’area sono stati interessati dall’evento che, complice il bel tempo e la tanta voglia di rimettersi in gioco per un comparto duramente colpito della pandemia, ha riscosso un grande successo. Molte le società sportive presenti che hanno, durante la giornata, effettuato dimostrazioni e dato informazioni alle tante famiglie intervenute.

Un evento che segna la partenza della stagione sportiva ed il rilancio dello SportCube, con tutte le aree ormai attive e pronte a ricevere associazioni e sportivi che da tempo attendevano questo momento. “La giornata è ben riuscita - ha commentato l’assessore allo Sport Simone Gambaro - e desidero ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, in particolare i tanti volontari e volontarie delle associazioni cameresi. Tutti ci auguriamo che questa stagione sportiva possa procedere senza ulteriori intoppi, per proseguire quel percorso di benessere fisico e mentale che solo lo sport può dare”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro