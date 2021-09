"GP Monza: doppio augurio"

"L'impegno e le risorse che Regione Lombardia continua a dedicare al Gran Premio d'Italia di Formula 1 sono la testimonianza concreta di quanto crediamo in un evento che valorizza in maniera unica il territorio di Monza, la Brianza e la Regione".

"L'impegno e le risorse che Regione Lombardia continua a dedicare al Gran Premio d'Italia di Formula 1 sono la testimonianza concreta di quanto crediamo in un evento che valorizza in maniera unica il territorio di Monza, la Brianza e la Regione, da sempre considerati motore trainante del sistema economico-produttivo a vantaggio dell'intero Paese". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il 2021 - ha quindi proseguito - è l'anno della ripresa: Monza, con il suo Autodromo, rappresenta la massima espressione dello sport automobilistico italiano. E la soddisfazione più grande per tutti noi, appassionati di sport, è che si torna a vivere e a respirare l'aria del 'tempio della velocità". "I motori, in particolare quelli della Formula 1, sono anche sinonimo di 'sogno'. Ci piace dunque sognare e sperare che Monza sia la definitiva ripartenza oltre che per l'Italia intera, anche per le Ferrari".

