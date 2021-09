Delpini apre l'anno pastorale

Mercoledì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, alle 9.30, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini presiederà in Duomo il solenne Pontificale che apre il nuovo anno pastorale.

Mercoledì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, alle 9.30, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini presiederà in Duomo il solenne Pontificale che apre il nuovo anno pastorale. Un anno di cui l’Arcivescovo ha delineato alcune linee essenziali nella Proposta pastorale 2021-22 pubblicata pochi giorni fa: 'Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa'. Su alcuni contenuti della Lettera mons. Delpini tornerà domani nel corso dell’omelia. Durante la Messa verrà anche celebrato il Rito di ammissione di 15 seminaristi candidati al presbiterato (a cui si aggiungono due seminaristi stranieri ospitati nel Seminario di Venegono, ma che verranno poi ordinati nella loro Diocesi) e di 8 laici candidati al diaconato permanente. La Messa verrà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul canale Youtube/chiesadimilano e su Radio Mater. Il volume della proposta pastorale, edito da Centro Ambrosiano (128 pagine, 4 euro), è disponibile nelle librerie cattoliche della Diocesi e ordinabile anche online dal sito di ITL Libri. Il documento in formato testo è liberamente disponibile su www.chiesadimilano.it

