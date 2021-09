CTN Magenta: stagione 'speciale'

La storica sala di Comunità magentina annuncia l'apertura di una stagione davvero speciale. Tante le novità, importanti le conferme.

Si comincia con un avvio di FilmForum ad alto tasso artistico, con un super classico degli autori da noi seguiti nella rassegna che giunge al suo trentunesimo anni di vita. Quel 'In the mood for love' di cui si innamorò il mondo, quando uscì, nel 2000, dalle mani del grande Won Kar Wai. Un film che segnò un'epoca, in fatto di stile, è il caso di dirlo. Il film è stato restaurato recentemente in 4K partendo dal negativo originale e sotto la costante attenzione del maestro coreano; presentata, la versione restaurata, al 38° Torino Film festival nel 2020, è transitato nelle sale dei cinema negli sprazzi di aperture dei mesi scorsi, deliziando ancora migliaia di spettatori. Il programma della rassegna curata da Marco Invernizzi è già disponibile da diversi giorni sul nostro sito e sui nostri canali socials, e comprende tredici imperdibili date con il meglio della cinematografia mondiale dell'ultimo anno e due serate speciali. La prima di queste sarà già il 23 settembre, con l'anteprima cinematografica in occasione degli SdC Days di ACEC nazionale in una tre giorni di approfondimento sul cinema con coloro che il cinema lo fanno : registi, attori, talenti. Quest'anno la formula 'in tour' sarà arricchita da una diretta streaming collegando tra loro quattro sale che ospiteranno i diversi appuntamenti in programma, tra cui il cinemateatroNuovo di Magenta. Per maggiori info: https://www.teatronuovo.com/filmforum.asp?VIEW=FF1&prog=834. Ecco, poi, una seconda data, speciale. E questa è davvero la più speciale possibile per CTN Magenta e per tutto il suo affezionato pubblico. Era infatti l'11 novembre 1990 quando la Sala di via San Martino 19 fu inaugurata ufficialmente, frutto di un poderoso lavoro voluto dalla comunità magentina, realizzato con grande credo sulla 'mission' di una sala dedicata alla cultura, alla formazione, alla riflessione morale, in una forma aperta, dialogica, mai greve o cattedratica, accogliente per tutti. Il trentesimo anniversario della nostra Sala di Comunità cadeva dunque lo scorso anno, nel 2020. Non fu possibile festeggiare questa ricorrenza e così eccoci a celebrare con tutti voi il nostro '30+1'. E, se in occasione del 20° anniversario riproponemmo il Blade Runner (ma in "director's cut" !) che battezzò il CTN nel 1990, quest'anno.... film a sorpresa). Tra le novità del '30+1' c'è la nuovissima 'Amici del CTN' card. CinemateatroNuovo è una sala di comunità, non una impresa commerciale; la pandemia da Covid-19, insieme al diffondersi di piattaforme a pagamento in streaming, ha messo a dura prova le sale di teatro e proiezione cinematografica. Per rilanciare la passione per il cinema non "on line" bensì "on life", abbiamo pensato ad una iniziativa per sentirci tutti un po' più vicini, parte di questa comunità che in trenta più uno anni è cresciuta con noi. Ed ecco allora la CARD dedicata ai nostri più affezionati frequentatori. Una card che, a fronte di un modesto acquisto, consente di avere in automatico tutte le riduzioni sulle iniziative. (tutte le informazioni sul sito: https://www.teatronuovo.com/amici_ctn.asp ). Rimangono poi in vigore le CTN card, carte di visioni pre-acquistate che consentono un forte risparmio ed una notevole praticità di utilizzo. Ed insieme al '30+1' anni di FilmForum, da segnalare l'archivio on line, a disposizione di chiunque, di tutte le programmazioni di FilmForum dalle origini ad oggi. Un lavoro certosino da parte dei collaboratori del cinema, risposta alle tante richieste del pubblico ricevute in questi anni. Un pubblico non solo di cultori ma di semplici appassionati: alcuni diventati cinefili di rassegna in rassegna, altri cui piace semplicemente la magia del cinema. Tutti uniti dal legame speciale con la sala, con le proposte e con le persone che qui lavorano con dedizione. (Per trovare l'archivio delle locandine Filmforum, consulta la sezione "ARCHIVIO", l'ultima voce sulla destra della barra del menù principale sul nostro sito; oppure vai al link : https://www.teatronuovo.com/archivio_filmf.asp ). Vengono confermati, infine, i corsi di educazione alla teatralità, per ogni fascia di età (anche adulti) e con particolare attenzione a bambini e ragazzi, nonché le rassegne di teatro: quella davvero eccezionale che da tanti anni pCTN Magenta propone alle scuole, attingendo alle migliori produzioni nazionali, ed il 'Ti Racconto Un Libro' (una produzione Ariel).

