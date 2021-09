Pluricampione olimpico alla LIUC

Ex campione olimpico di canoa, più volte sul podio, tre titoli mondiali nel palmares, portabandiera azzurro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, Antonio Rossi arriva alla LIUC per incontrare gli studenti.

Ex campione olimpico di canoa, più volte sul podio, tre titoli mondiali nel palmares, portabandiera azzurro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, Antonio Rossi arriva alla LIUC per incontrare gli studenti e parlare con loro delle skills che non dovrebbero mancare al manager del futuro. Un appuntamento particolare, giovedì 9 settembre alle 17, in Aula Bussolati, con un pluricampione, ora Sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, che catturerà l’attenzione dei presenti. Il confronto sarà, dunque, sulle soft skills, le cosiddette competenze trasversali richieste a qualsiasi persona nel mondo del lavoro quale fattore determinante per raggiungere gli obiettivi e saper interagire con gli altri in maniera proficua. Modera l’incontro il Rettore Federico Visconti. L’evento è aperto a tutti gli studenti.

