GP di Monza

Dal 10 al 12 settembre tornano a scaldarsi i motori nel Tempio della velocità dove la Formula 1 si rispecchia nella città di Monza. Dal 1950, anno di nascita della Formula 1, Monza è sempre stata un pilastro nel calendario del Campionato del Mondo. I “tifosi” sono sempre stati parte integrante del Gran Premio d’Italia e grazie al loro entusiasmo ed alla loro passione hanno sostenuto dalle tribune i piloti, rendendoli eroi di imprese leggendarie. Lungo complessivamente 5,793 chilometri, il circuito di Monza ha 4 rettilinei e 8 curve leggendarie, qui sono stati registrati alcuni dei record della storia: nel 2018, Kimi Räikkönen ha fatto il giro di pista in 1 minuto 19 secondi e 119 centesimi, con una velocità media di 263,5 chilometri orari. Il circuito accoglierà un numero di spettatori inferiore al 50% della capienza massima dell’autodromo. Si accederà se provvisti di 'green pass' europeo e nel rispetto delle regole anti-Covid. Sarà, inoltre, possibile prenotare un 'biglietto weekend', che permetterà allo spettatore di accedere al circuito venerdì, sabato e domenica ad un prezzo promozionale.

