Tamponi gratuiti in aeroporto

Tamponi gratuiti negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio per chi torna da Sicilia e Sardegna. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Welfare della Regione.

Tamponi gratuiti negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio per chi torna da Sicilia e Sardegna. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia in accordo con il commissario governativo all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e con i presidenti delle due Regioni, in concomitanza con il controesodo estivo. “Non si tratta di un obbligo – spiega una nota della direzione generale Welfare – quanto di un’offerta gratuita che verrà comunque sollecitata per la sua oggettiva utilità, in vista della ripresa delle attività lavorative e delle scuole”.

Le Ats prendereanno in carico l’analisi dei tamponi che effettuarà chi torna da Sicilia e Sardegna. La presa in carico dell’esito dei tamponi effettuati da chi torna da Siciali e Sardegna sarà di competenza delle tre rispettive Ats, come pure gli eventuali provvedimenti conseguenti. Le Ats si occuperanno altresì dell’organizzazione dei punti tamponi e si attiveranno inoltre con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) per la campagna d’informazione negli aeroporti di partenza e sugli aerei. Si valuta se estendere l’iniziativa La direzione generale Welfare valuterà in questi giorni se estendere l’offerta ai turisti di ritorno da altre regioni a rischio.

