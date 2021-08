Gianna Nannini: tour di successo

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è Gianna Nannini che ha conquistato tutta Italia questa estate con il tour 'Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza' composto da oltre 30 date.

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è Gianna Nannini che ha conquistato tutta Italia questa estate con il tour 'Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza' composto da oltre 30 date. La rocker non si ferma nonostante la recente caduta, avvenuta una notte della scorsa settimana dopo uno dei suoi emozionanti concerti, in seguito alla quale ha riportato dei problemi alla schiena e ha dovuto indossare il collare, ed è pronta per entusiasmare il suo pubblico nelle ultime tre date del tour: questa sera, 30 agosto, a BENEVENTO in Piazza Risorgimento, mercoledì 1 settembre a PORTO RECANATI (MC) all’Arena B. Gigli e sabato 4 settembre a PISA in Piazza dei Cavalieri. "Ancora una volta Niente e nessuno mi ferma dall’appuntamento con i miei fans, a stasera", afferma Gianna Nannini. Con 'Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza' Gianna Nannini riabbraccia i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Il tour nei più bei teatri d’Italia all’aperto, che prende il titolo dal suo ultimo album 'La Differenza', ma che sottolinea anche le due anime della sua musica, è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker in una nuova espressione artistica. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. Il 3 settembre Gianna Nannini sarà in concerto dal Teatro Antico di Taormina in live streaming gratuito, in un concerto esclusivo certificato Carbon Neutral, in collaborazione con Eni gas e luce e reso disponibile sulla piattaforma A-Live (www.alivemusic.tv). Il concerto-evento allo stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto il 29 maggio 2021, è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Sono stati riprogrammati al 2022 anche il tour europeo e le date nei principali festival internazionali. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.

