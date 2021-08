17 violazioni al codice della strada

È ripreso nel fine settimana, dopo la pausa nella parte centrale del mese di agosto, il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio.

È ripreso nel fine settimana, dopo la pausa nella parte centrale del mese di agosto, il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. In particolare, la notte fra venerdì 27 a sabato 28 agosto ha visto operare la Polizia locale di Legnano insieme con le pattuglie di Cerro Maggiore e Rescaldina, impegnate nei rispettivi territori. L’attività di polizia stradale ha registrato 17 violazioni al codice, la maggior parte delle quali (7) per mancato uso delle cinture di sicurezza. Da sottolineare che sulla cinquantina di alcol test effettuati un solo automobilista è risultato positivo al controllo con conseguente ritiro della patente. I controlli dei veicoli, invece, hanno portato a un secondo ritiro della patente per documento irregolare in rapporto al mezzo guidato e al sequestro di un veicolo per mancanza di assicurazione. In un altro caso la violazione è stata la mancata revisione del veicolo. Il personale del comando ha anche effettuato controlli nei giardini pubblici della zona centrale senza riscontrare criticità particolari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro