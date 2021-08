Primo lotto centro sportivo

La prima gara è andata deserta. Adesso l'Amministrazione di Casorezzo torna alla carica per procedere all'affidamento del primo lotto dei lavori di riqualificazione del centro sportivo.

La prima gara è andata deserta. Adesso l'Amministrazione comunale di Casorezzo torna alla carica per procedere all'affidamento del primo lotto dei lavori di riqualificazione del centro sportivo 'Filippo Caccia Dominioni'. Le opere concernono sostanzialmente due aspetti: il primo è legato al fabbricato a uso palestra, il secondo all'impianto di illuminazione del campo principale mentre quella del campo 1 è stata fissata per la primavera del 2022. La spesa complessiva del lotto uno è di 330 mila euro. La prima gara era andata deserta "Principalmente - spiega il Comune - a causa dei recenti incrementi delle materie prime utilizzate nell'ambito delle costruzioni". L'intervento è stato quindi rimodulato anche per non perdere i finanziamenti regionali atti a supportarlo sul piano economico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro