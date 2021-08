Oggetti smarriti... a Milano

Hai smarrito il portafogli, la borsa o altro? Per sapere se l’oggetto è stato ritrovato utilizza il servizio online o recati allo sportello.

Come ritirare gli oggetti e i documenti rinvenuti

Bisogna rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Oggetti Rinvenuti con un documento di riconoscimento valido. E’ possibile delegare una persona al ritiro, con delega in carta semplice e copia del documento d’identità.

E’ richiesto il pagamento di un corrispettivo per la custodia effettuata, secondo le tariffe comunali vigenti.

Come denunciare lo smarrimento di un oggetto

Con una procedura online è possibile anche denunciare lo smarrimento di un oggetto. In questo caso bisogna collegarsi ai siti delle forze dell’ordine.

