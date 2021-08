Malore al Ticino. È successo oggi pomeriggio a Castelletto di Cuggiono. L’uomo trasportato in elicottero in ospedale.

Malore al Ticino. È successo oggi pomeriggio a Castelletto di Cuggiono e, subito, sul posto sono arrivate l’ambulanza, l’automedica, i carabinieri e la polizia locale, oltre all’elisoccorso. Da quanto si è saputo, l’uomo era in acqua quando si è sentito male e, provvidenziale, sarebbe stato l’intervento di alcuni bagnanti, che l’hanno soccorso, per poi affidarlo alle cure dei soccorritori ed essere trasportato in elicottero in ospedale.

