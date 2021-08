L'appello di 'Pangea' da Kabul

Il drammatico appello della onlus italiana 'Pangea' da Kabul: "Non lasciateci soli! Quelle donne e quelle bambine sono amiche, sorelle e figlie. Le conosciamo una ad una. Siamo stati accolti a casa loro, abbiamo riso insieme e gioito delle loro conquiste".

In questi giorni di notizie, immagini, tweet, post,... che documentano la rapida conquista dei talabani dell'Afghanistan, vi è una realtà italiana sul 'posto' che continua a cercare di lavorare e rendere migliore la vita di donne e bambini di Kabul. Stiamo parlando dell'associazione 'Pangea Onlus'. Quello che vi riportiamo è il post poche ore prima della 'caduta' della capitale Kabul e l'arrivo dei talebani.

"Per noi di Pangea sono ore piene di angoscia e preoccupazione. Mentre scriviamo queste righe i talebani sono alle porte di Kabul e non sappiamo cosa succederà. Siamo in stretto contatto con le ragazze afghane dell'ufficio di Pangea e ogni whatsapp è pieno di paura.

Siamo preoccupati perchè sappiamo che le nostre coraggiose colleghe sono in pericolo e rischiano la vita per essersi impegnate con Pangea per i diritti delle donne e delle bambine.

Abbiamo fatto delle promesse ma questo è il momento di attendere. Di mettere al sicuro il nostro staff afghano, di agire in silenzio, di rallentare il nostro lavoro per non mettere ancora più in pericolo le donne e i bambini.

Vi abbiamo sempre detto che quello di Kabul non è un progetto ma è famiglia e non vi mentivamo. Quelle donne e quelle bambine sono amiche, sorelle e figlie.

Le conosciamo una ad una. Siamo stati accolti a casa loro, abbiamo riso insieme e gioito delle loro conquiste. Abbiamo giocato a calcio con le bambine sorde, abbiamo negli occhi i loro sorrisi entusiasti, le abbiamo accompagnate a casa dopo gli allenamenti e abbiamo conosciuto i loro genitori. Abbiamo esultato insieme a voi ad ogni loro goal.

Tutto questo non può finire. Abbiamo fatto delle promesse e faremo di tutto per mantenerle. Non le lasceremo sole. Non lasciateci soli!"

