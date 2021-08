Si moltiplicano online le petizioni ai vari governi per attivare corridoi umanitari per salvare il più alto numero di donne e bambini.

Lo sgretolarsi dell'Afghanistan, tornanto in mano ai talebani dopo nemmeno due settimane di riconquista, nonostante i 20 anni di interventi militari occidentali, oltre ad aprire moltissime e giustissime domande, pone delle emergenze. La prima è per donne e bambini, i più a rischio repressione da parte dei talebani. Per questo si moltiplicano online le petizioni ai vari governi per attivare corridoi umanitari per salvare il più alto numero di donne e bambini. Eccone una: "Creare subito corridoi umanitari internazionali per mettere in salvo le donne afghane e i loro bambini, così come i bambini degli orfanotrofi di tutte le città cadute in mano ai talebani"

Il link per firmare la petizione

Solo con il grande sostegno di tutti potremo cercare di intervenire prima che sia troppo tardi.

