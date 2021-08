Test Covid: prezzi calmierati

Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati.

Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati. PREZZI CALMIERATI - Si sottolinea che solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni; 15 euro per gli adulti. Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività. TAMPONI GRATUITI PER SPECIFICI TARGET - Si ricorda che grazie a specifici interventi di Regione Lombardia a garanzia della salute dei cittadini il tampone antigenico è gratuito per: Familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD; Insegnanti/personale scolastico; bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto), ragazze/i da 14 a 19 anni. La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione. Tutte le informazioni sul sito Prenota Salute - Regione Lombardia: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/. VACCINAZIONI IN FARMACIA - Procede la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test.

