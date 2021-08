'Casa+' per i giovani Lgbt

È la casa di accoglienza e protezione temporanea della Croce Rossa Italiana per giovani Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali) di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

È la casa di accoglienza e protezione temporanea della Croce Rossa Italiana per giovani Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali) di età compresa tra i 18 e i 30 anni. È un luogo sicuro che offre gratuitamente ospitalità, è un ambiente dove trovare sostegno nella ricostruzione dei legami affettivi e orientamento nei percorsi educativi e di inclusione lavorativa. 'Casa+' vuole rispondere alle esigenze di protezione per vittime di omotransfobia e persone discriminate, o a rischio di violenza, per motivi connessi all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Sostiene interventi individuali di concreto ascolto alla persona, di recupero delle risorse e di reinserimento sociale. Con il supporto degli operatori Cri altamente formati, gli ospiti di 'Casa+' intraprendono percorsi di crescita personale e professionale con l’obiettivo di favorire la piena autonomia della persona e la ricostruzione della rete sociale.

