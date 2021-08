Calze cuggionesi da 'Oro'

Due nostri 'ori' olimpici, Antonella Palmisano e Massimo Stano, hanno utilizzato le calze 'cuggionesi' della Cizeta Medicali nelle gare trionfali della 20 km di marcia a Tokyo.

Chiunque faccia sport sa quanto sia importante, soprattutto in un contesto competitivo, il giusto abbigliamento. Prodotti leggeri e funzionali, che permettano al proprio corpo di dare il 100% con minor interferenze possibili e 'sostegno' all'attività svolta. Ecco allora che due nostri 'ori' olimpici, Antonella Palmisano e Massimo Stano, hanno utilizzato le calze 'cuggionesi' della Cizeta Medicali nelle gare trionfali della 20 km di marcia a Tokyo.

La storica azienda cuggionese ha origine con la 'Centenari & Zinelli', la più antica azienda italiana produttrice di tessuti elastici, nel lontano 1872. Una storia che si sviluppa su prodotti di aiuto e sostegno, con brevetti e innovazioni che rilanciano i prodotti anno dopo anno. Nel 1982 la divisione dei prodotti paramedicali, in forte sviluppo, viene staccata dal resto dell'azienda ed organizzata in una società indipendente: nasce così la CIZETA PARAMEDICALI S.r.l.

Si arriva quindi al 2000 con il nome della società che viene cambiato in CIZETA MEDICALI S.p.A. a seguito della nuova strategia dell'azienda focalizzata alla sviluppo dei prodotti curativi. Nel 2010 viene costituita la divisione Cizeta Sport e presentata la nuova linea di prodotti COMPRESSION ZONE, proprio quelli usati dai due 'Ori' olimpici a Tokyo.

L'azienda, con filiali anche in Francia e con un mercato in espansione anche in Cina, è quindi un po' protagonista di questa storica olimpiade.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro