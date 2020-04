Giochi dei Rioni annullati

La situazione attuale impedirà certamente il programmato svolgimento dei 'Giochi dei Rioni' previsti per domenica 28 giugno 2020.

Anche se manca ancora parecchio tempo, purtroppo l'organizzazione degli eventi con una certa rilevanza richiede lunga preparazione e coinvolgimento di tante persone. Proprio per questo motivo, anche se mancano circa due mesi dalla data ipotetica di svolgimento, il Consiglio direttivo del 'Comitato dei Rioni' di Cuggiono e Castelletto ha dichiarato che "il rispetto delle disposizioni in merito al Coronavirus e la programmazione del ritorno graduale alla normalità delle attività legate al lavoro, alla cultura, al turismo e allo sport ed a tutti gli ambiti facenti parte essenziale della nostra società, impediranno certamente il programmato svolgimento dei 'Giochi dei Rioni' previsti per domenica 28 giugno 2020.

La logica di quanto sta accadendo in questi giorni porta a questa conclusione che in vero vanifica il lavoro svolto nei mesi scorsi da parte di tutti noi, ma risulta essere ben poca cosa rispetto a quelli che hanno avuto gravi problemi di salute per non dire delle attività imprenditoriali ferme a tutt'oggi, con conseguenze economiche facilmente immaginabili".

Il presidente Abramo Bellani assicura tutti che, non appena ci saranno le condizioni, verrà organizzato un incontro per programmare in prospettiva futura.

