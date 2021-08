Quattordici workshop dedicati agli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado, articolati in diverse aree di ricerca dell’Università. 'Notte europea dei ricercatori'.

Quattordici workshop dedicati agli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado, articolati in diverse aree di ricerca dell’Università. Torna venerdì 24 settembre, in modalità online, l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori e il progetto MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca per favorire una sempre maggiore e più stretta interazione tra cittadini e mondo della scienza. A tal fine, la LIUC – Università Cattaneo, in collaborazione con Europe Direct e JRC di ISPRA, propone nella mattinata del 24 settembre, per gli studenti delle diverse classi di Scuola Superiore, una serie di workshop dai contenuti più disparati e interessanti. Dichiara Salvatore Sciascia, Ordinario della Scuola di Economia e Management della LIUC, delegato del Rettore alla Ricerca: “Oggi più che mai è necessario creare occasioni di incontro informale tra ricercatori e cittadini per promuovere la cultura scientifica. Anche l'Università LIUC contribuirà a questo processo con un ricco programma di eventi incentrati sui temi oggetto dei nostri studi". Sarà possibile, per esempio: sperimentare giochi di realtà virtuale; eseguire a computer un’equazione per simulare un fenomeno fisico o sociale; provare a guardare il mondo attraverso i dati visuali; progettare il modello economico e gli stili di vita in un’economia circolare; comprendere il futuro dell’economia italiana post covid-19 e riflettere sulle prospettive per le nuove generazioni. Grazie alla partecipazione di Europe Direct e del JRC di ISPRA, ci saranno anche tre interventi sul macrotema del Green Deal europeo (Green Deal, Progetto ASOC – A scuola di OpenCoesione, Biodiversità). Per partecipare ai workshop occorrerà prenotarsi attraverso un modulo online. Per informazioni contattare Ufficio Ricerca scrivendo a ricerca [at] liuc [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro