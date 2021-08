La 'Cuccagna sul Naviglio'

Andrea Cattaneo è il vincitore della tradizionale 'Cuccagna sul Naviglio Grande' della festa patronale di Boffalora Sopra Ticino. Il riconoscimento consegnato dal sindaco Sabina Doniselli.

Domenica 1 agosto a Boffalora Sopra Ticino si è svolta la tradizionale 'Cuccagna sul Naviglio Grande' in occasione della festa patronale della Parrocchia Santa Maria della Neve. Un’edizione rivista e riorganizzata per garantire il rispetto delle norme anti contagio. Per la prima volta, rispetto alle precedenti edizioni, la gara è stata riservata ai cittadini residenti previa iscrizione obbligatoria entro il 30 luglio. Tali disposizioni hanno permesso a 20 concorrenti di sfidarsi. Ad aggiudicarsi la vittoria e il trofeo è stato Andrea Cattaneo.

Tutta la gara si è svolta nel pieno rispetto della normativa in vigore, grazie al supporto della polizia locale e della protezione civile, che hanno collaborato per garantire il distanziamento tra il pubblico e l’uso corretto della mascherina in caso di vicinanza. Al termine della manifestazione sportiva, in piazza IV Giugno, si è svolto il concerto di musica dal vivo ‘In memoria di don Marco’.

