Asst Valle Olona: incremento pazienti Covid

Sono in tutto, ad oggi, 14 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona. Incremento rispetto ai giorni scorsi.

Sono in tutto, ad oggi, 14 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona. Più nello specifico, 8 si trovano nel reparto di Malattie infettive di Busto Arsizio (di cui uno con casco Cpap), 3 a Gallarate e 3 a Saronno. L'età media, poi, è di 57 anni, mentre attualmente in accertamento per sintomatologia riconducibile a infezione da Sars-CoV-2 ci sono 7 persone in Pronto soccorso a Busto e 2 a Saronno. Afferma il direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Non nascondo la preoccupazione sul sensibile e inaspettato incremento di ricoveri Covid nelle strutture dell’azienda nelle ultime 72 ore. Venerdì scorso c’erano solo due ricoverati in area Covid, ma nel weekend appena passato il bisogno di letti di degenza è vorticosamente salito, ben al di sopra della disponibilità di letti riservata ai pazienti Covid nel reparto di Malattie infettive. Le direzioni mediche sono state, quindi, impegnate per l’attivazione di posti letto aggiuntivi nel presidio di Busto. Nelle scorse ore ho rivisto con le stesse direzioni mediche tutti i piani che avevamo predisposto e, oltre all’incremento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid a Busto (da 8 previsti a 18), sarà riaperta un’area Covid a Saronno per un massimo di 8 posti letto e stiamo predisponendo il piano di riapertura di letti Covid anche a Gallarate. Nella maggior parte dei casi non si tratta di ricoveri legati alla malattia da Covid ma stiamo riscontrando la positività del tampone in persone che ricoveriamo per altri motivi (traumi, patologie mediche o chirurgiche). Aver vaccinato più del 60% della popolazione protegge dai ricoveri causati dalla malattia da virus ma è ancora insufficiente a proteggerci dalla circolazione del virus nella popolazione, tanto più in presenza di eccessivo rilassamento nel rispettare le norme di protezione principali: mascherina e distanziamento”.

