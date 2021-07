Nuovo allestimento Bertone

Il padiglione di Volandia che dal 2018 ospita i gioielli a quattro ruote della Collezione ASI - Bertone cambia look. Mercoledì scorso, il taglio del nastro.

Il padiglione di Volandia che dal 2018 ospita i gioielli a quattro ruote della Collezione ASI - Bertone cambia look: mercoledì scorso, infatti, alla presenza di Marco Reguzzoni, presidente del Parco e Museo del Volo, e di Alberto Scuro, presidente di ASI, ecco il taglio del nastro del rinnovato spazio dedicato a macchine che sono entrate nella leggenda del made in Italy grazie al genio del designer torinese, Nuccio Bertone. Parliamo delle concept cars, 27 modelli, costruiti fra la fine degli anni 90 e il 2007 e mai arrivati sul mercato. Fra di esse ne spiccano alcune per originalità e stile come l’inconfondibile Chevrolet Corvette ZR1 Bertone Mantide, la Bertone BMW Birusa, l’Alfa Romeo 166 Bertone Bella, la Bertone Barchetta Concept e la Cadillac Villa. “Da oggi – spiega Marco Reguzzoni – queste auto, mix perfetto di tecnologia e design saranno esposte in un allestimento completamente rinnovato, in cui lo stile vintage delle storiche Officine Caproni si sposa con un pavimento scuro in gomma e illuminazione led che ricorda l’atmosfera dei vecchi autosaloni. Ringrazio Asi e il suo presidente per la proficua collaborazione che va avanti ormai da alcuni anni e che ha permesso al nostro museo di arricchirsi di una collezione unica al mondo e che fa di Volandia un museo che racchiude fra le sue mura la storia dei trasporti e non solo del volo”. In questo rinnovato spazio le linee avveniristiche dei prototipi sono sapientemente messe in evidenza, quali protagonisti assoluti di un’esposizione in grado di esaltare il “prodotto” al di là della cornice in cui il prodotto stesso è collocato. “Sono molto felice della collaborazione che da anni abbiamo con Volandia – spiega Alberto Scuro - La missione di ASI non è solo quella di preservare le auto storiche, ma anche di raccontare le storie che le auto stesse testimoniano, per questo abbiamo in animo di rendere maggiormente interattivo il padiglione recentemente rinnovato, mediante l’installazione elementi multimediali audio e video in fase di progettazione”. E tra i primi visitatori del padiglione i bambini e le bambine del Volandia Junior Camp, che sono rimasti subito affascinati dalle linee delle auto esposte.

NUOVO ALLESTIMENTO PER LA COLLEZIONE 'A QUATTRO RUOTE'



