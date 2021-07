"Lombardia, sempre locomotiva d'Italia"

"Regione Lombardia è sempre al fianco, con azioni forti e concrete, dei nostri imprenditori. Guardiamo al futuro con ottimismo e con una certezza, che poi è una conferma: eravamo, siamo e sempre saremo la locomotiva economica del Paese". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quelle che definisce "Ottime notizie dal sistema produttivo lombardo", ovvero che la produzione industriale regionale nel secondo trimestre 2021 cresce del +3,7% congiunturale grazie al forte rimbalzo sullo stesso periodo del 2020 (+32,5%) portando il dato ben al di sopra della media 2019 (+9,3%).

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro