Turisti lombardi: vaccini in Liguria

Anche i turisti lombardi possono vaccinarsi in Liguria. "Dal 30 luglio chi trascorre da noi almeno 15 giorni in vacanza potrà fare il richiamo del vaccino, prenotandosi direttamente sul sistema informatico della Regione - scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti - Siamo stati i primi in Italia a siglare un accordo di questo genere con il Piemonte per agevolare i turisti che scelgono la Liguria e anche questo con la Lombardia va nella stessa direzione: il nostro turismo che riparte, la campagna vaccinale che non si ferma". "I nostri concittadini che trascorrono le loro vacanze estive in Liguria - si legge in una nota della Direzione Generale Welfare Lombardia - sono molto numerosi, pertanto, la Lombardia ha acconsentito alla sottoscrizione di un Protocollo operativo con la Regione Liguria per permettere ai lombardi di completare il ciclo vaccinale, immunizzandosi senza interrompere le loro vacanze estive, venendo incontro alle esigenze di Regione Liguria". La nuova funzionalità per i cittadini lombardi in Liguria sarà attiva sul portale www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

