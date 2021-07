Armani veste gli 'Azzurri'

Giorgio Armani official outfitter anche della squadra Olimpica Italiana. Una rinnovata collaborazione con un marchio prestigioso e importante.

Giorgio Armani official outfitter della squadra Olimpica Italiana. “Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno recentemente regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”, ha dichiarato lo stesso Armani. Giorgio Armani ha vestito gli atleti alle Olimpiadi estive di Londra 2012 e Rio 2016 e quelle invernali di Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Tra gli atleti italiani, parteciperanno alle Olimpiadi anche i campioni testimonial di EA7 Emporio Armani: i pallavolisti Paola Egonu e Simone Giannelli, il tennista Fabio Fognini, Gabriele Detti per il nuoto, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo per il canottaggio.

