Lavoro per il proprio territorio

Pensionati, disoccupati, percettori del reddito o studenti: un aiuto per il proprio Comune. Il lavoro avrà natura occasionale e chi vi aderirà sarà pagato dall'Inps.

Gli ambiti di impiego potranno essere molteplici. Si va dalla pulizia e manutenzione dei parchi all'organizzazione di manifestazioni sociali, passando per altre attività che l'Amministrazione comunale riterrà meritevoli di attenzione e svolgimento. Ai cittadini di Cornaredo che siano titolari di pensione, disoccupati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito e studenti con meno di venticinque anni il Comune fa sapere che le occasioni per dare aiuto al loro territorio non mancano davvero. E, di più, gli indica le possibili strade da percorrere per realizzare il proposito. Il lavoro avrà natura occasionale e chi vi aderirà sarà pagato direttamente dall'Inps. La consegna delle candidature potrà avvenire entro il 30 luglio all'ufficio protocollo di piazza Libertà 24. Un'occasione per declinare nel concreto la massima pronunciata dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy: "Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi, ma domandatevi cosa possiate fare voi per il vostro paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro