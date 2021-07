Sgomberati due locali ex Mottana

La Polizia locale di Legnano è intervenuta nella prima mattinata di giovedì scorso nell’area industriale dismessa ex Mottana di corso Sempione a seguito di segnalazione presentata dal liquidatore della società proprietaria dell’area accertando che due locali dell’edificio ex uffici, rispettivamente al secondo e al terzo piano, erano utilizzati come alloggio da abusivi.

La Polizia locale di Legnano è intervenuta nella prima mattinata di giovedì scorso nell’area industriale dismessa ex Mottana di corso Sempione a seguito di segnalazione presentata dal liquidatore della società proprietaria dell’area accertando che due locali dell’edificio ex uffici, rispettivamente al secondo e al terzo piano, erano utilizzati come alloggio da abusivi. Nessuna persona è stata ritrovata nei locali, ma è risultato evidente dai giacigli di fortuna a terra e dai rifiuti depositati che gli ambienti erano occupati da diverso tempo. Per accedere in sicurezza all’ex area ufficio è stato necessario l’intervento di un equipaggio dei Vigili del fuoco con autoscala in quanto gli accessi, nonostante fossero stati murati dalla proprietà, permettevano di entrare attraverso dei vani posti in altezza che gli abusivi sono riusciti a raggiungere utilizzando strutture 'volanti' posizionate di volta in volta. Durante l’intervento era presente il liquidatore, che ha concordato i lavori per la messa in sicurezza dell’area, subito incominciati.

