Sport: Lombardia protagonista

"Dal basket alla pallavolo, dallo sci al canottaggio, dal trekking ai motori, la Lombardia si conferma anche quest'anno protagonista nello sport in Italia, in Europa e nel mondo. La Giunta regionale ha approvato un incremento di 390.000 euro sul bando 'Grandi eventi sportivi 2021' che permetterà di soddisfare, con finanziamenti a fondo perduto, tutte le domande di sostegno alle manifestazioni agonistiche di respiro internazionale". Nel giorno in cui a Milano viene presentato il Masterplan del Villaggio Olimpico per i Giochi invernali 2026, Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, evidenzia come "In questo periodo di ripartenza post-Covid, il supporto della Giunta è quanto mai fondamentale per assicurare la realizzazione stessa delle gare, così importanti per le discipline interessate, per la nostra economia e per la ripresa dell'intero movimento sportivo regionale e nazionale". 43 EVENTI FINANZIATI - "Con un budget portato da 675.000 a 1.065.000 euro - prosegue il pluricampione olimpico - la Giunta Fontana conferma il suo appoggio concreto e costante allo sport. Un aumento che garantisce il cofinanziamento di ulteriori 26 manifestazioni, portando così a 43 il totale dei grandi eventi supportati dalla Regione. Prove di forte richiamo per il loro valore agonistico che, grazie anche all'attenzione dei mass media, favoriscono il rilancio di tutto il movimento e la sua ripartenza dopo i mesi difficili del 'lockdown'. Questa misura si inserisce nella manovra di sostegno a 360 gradi dell'intero movimento sportivo decisa dalla Giunta regionale. Un'azione che spazia dall'attività di base alla ristrutturazione degli impianti sportivi, dall'aiuto alle Federazioni ai contributi per i campus per ragazzi". LOMBARDIA LOCOMOTIVA OLIMPICA - "I grandi eventi sportivi, in programma nei prossimi mesi sul nostro territorio, potranno contribuire rafforzare l'immagine della nostra regione nel mondo, con effetti positivi sull'economia. Le gare internazionali finanziate, infatti, rappresentano importanti occasioni di visibilità all'estero per l'intero territorio e contribuiscono al rafforzamento della nostra immagine incrementandone l'appeal. La prospettiva cui puntiamo è di diventare entro il 2026 la locomotiva olimpica d'Italia e d'Europa, per sfruttare al massimo il traino sportivo, economico, turistico e culturale garantito dai Giochi invernali di Milano-Cortina".

