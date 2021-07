Chiara e la professione religiosa

Mentre la comunità cuggionese si appresta a vivere la festa patronale del Carmine, una giovane concittadina prosegue il suo cammino vocazionale presso il Monastero della SS. Trinità di Ghiffa. “È un passo importante del cammino della nostra Chiara verso la consacrazione definitiva a Dio, tra le monache benedettine adoratrici di Mectilde De Bar - ha commentato il parroco don Angelo Sgobbi - Accompagniamo con affetto e con la preghiera questa nostra giovane parrocchiana, sapendo che lei porta tutta la nostra Comunità parrocchiale nella sua preghiera davanti a Dio”. Per il Carmine, invece, ricordiamo la messa per il 20esimo di ordinazione di don Gianbattista Rota domenica 18 alle 11 e la processione, senza popolo, di domenica sera. Lunedì sera tradizionale benedizione delle auto.

