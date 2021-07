Alla sua undicesima edizione, è una vera e propria istituzione. Il 'Corniolo d'oro' di Cornaredo è pronto ad andare ancora in scena per premiare le eccellenze della città.

Alla sua undicesima edizione, è una vera e propria istituzione. Il 'Corniolo d'oro' di Cornaredo è pronto ad andare ancora in scena per premiare le eccellenze del territorio comunale su più versanti, dal sociale al culturale passando per quello del lavoro e dello studio. Il riconoscimento potrà essere attribuito sia a individui che ad associazioni e avrà appunto la funzione di far salire alla ribalta chi abbia contribuito, in modo multiforme, a fare crescere il tessuto urbano di Cornaredo. Persone che, non di rado, lavorano nell'ombra e lontano dai clamori e per un giorno potranno ottenere l'apprezzamento di un vasto pubblico. Il 'Corniolo' sarà consegnato durante la festa del paese in programma per settembre.

