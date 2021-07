Top-11: cinque 'Azzurri'

Italia largamente rappresentata in tutti i ruoli nella Top-11 del Campionato Europeo, stilata dagli osservatori tecnici della Uefa. Sono 5 i giocatori dell'Italia.

Italia largamente rappresentata in tutti i ruoli nella Top-11 del Campionato Europeo, stilata dagli osservatori tecnici della Uefa, tra i quali Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Robbie Keane. Sono, infatti, ben cinque i giocatori 'Azzurri' che figurano nella squadra ideale, un 4-3-3 così composto: in porta Donnarumma (già premiato come miglior giocatore di 'Euro 2020'); difesa formata da Walker (Inghilterra), Bonucci, Maguire (Inghilterra) e Spinazzola; a centrocampo Hojbjerg (Danimarca), Jorginho e Pedri (Spagna); in attacco Chiesa, Lukaku (Belgio) e Sterling (Inghilterra).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro