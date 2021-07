L'infopoint sale in bici

Alla presenza degli special guest Mario Favini (l’ultrarace sestese) ed i rappresentati del Velo Club Sestese ha avuto luogo la consegna, da parte dell’Amministrazione comunale alla Pro Loco, delle 3 biciclette (una da uomo con il seggiolino bimbo, una da donna e una da ragazzo/bambino) destinate al servizio di noleggio pubblico. La cerimonia si è tenuta dinanzi all’Infopoint di viale Italia sul lungo fiume di Sesto Calende. Non è mancata neppure la presidente della Tommy&Cecilia Onlus, grazie al quale si rende disponibile anche la hug bike, la speciale bici che ne permette l'uso pure a persone con autismo ed altre disabilità intellettive.

