Domenica 11 luglio, dalle 9 alle 19, a Sesto Calende, 'Arte a Cielo Aperto': le vie della città si tingono con i colori e la fantastica degli 'Artisti del Lago Maggiore'.

Sarà il countdown dell’Arte a Cielo Aperto degli Artisti del Lago Maggiore a segnare la grande attesa, domenica 11 luglio, della finale tra Italia ed Inghilterra ad 'Euro 2020'. I colori e l’arte di questa associazione, nata dalla volontà di condividere e valorizzare ogni forma d’arte, sono quelli che animeranno il viale alberato che costeggia il fiume Ticino. Mega mostri in gomma piuma a grandezza naturale, opera di scultori non convenzionali, ragazzi degli alpeggi che lavorano il vimini, la riscoperta di vecchie passioni e neofite forme d’arte giunte reinventandosi la propria vita: questo (e molto altro) il contributo di ciascun partecipante che, con la creatività delle proprie opere, vuole portare un po’ di luce all’interno di una comunità che, oggi più che mai, ha bisogno di uno spiraglio di speranza. Anche se l’arte non ha confini, l'idea è nata tra Borgoticino e Lesa in un territorio che ha il Lago Maggiore come naturale riferimento. La complicità dei mesi di reclusioni dettati dalla emergenza pandemica ha fatto emergere, chiusi tra le proprie mura, talenti trascurati facendo emergere sopite passioni. La scelta poi di fare mostre a cielo aperto è stata voluta: la migliore risposta ai diversi mesi vissuti al chiuso. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e la ConfCommercio Gallarate Malpensa, gode del patrocinio della Città di Sesto Calende. Durante la mostra una giuria di esperti assegnerà il riconoscimento ‘Artisti del Lago Maggiore Sesto Calende 2021’. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata alla domenica successiva.

