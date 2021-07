'Boom' al Museo del Calcio

L’Italia di Mancini non fa il pieno solo davanti alla tv, ma anche con le migliaia di persone giunte in questi giorni al Museo del Calcio di Coverciano.

L’Italia di Mancini non fa il pieno solo davanti alla tv, con milioni di spettatori, ma anche con le migliaia di persone giunte in questi giorni al Museo del Calcio di Coverciano per ammirare le maglie recenti di Jorginho, Barella, Donnarumma e, ultima arrivata, quella di Chiesa contro il Belgio. I visitatori sono venuti da più città del nostro Paese: in una classifica di provenienza, Jesi è al primo posto, seguita da Napoli, Palermo, Salerno, Perugia, Alessandria, ecc... fino, addirittura, oltre i confini nazionali con famiglie italiane che vivono in Usa che hanno fatto tappa proprio qui. E prima dell’ingresso al Museo per i bambini c’è stato anche il tempo per tirare due calci al pallone nella Corte dei Campioni con gli oltre 800 nomi degli azzurri e dei commissari tecnici nel corso dei 111 della nostra Nazionale.

