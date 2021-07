Gli 'Azzurri' hanno buttato anche il Belgio nei quarti di finale di 'Euro 2020'. Una prestazione di alto livello. E, adesso, in semifinale ce la giochiamo contro la Spagna.

"Altro giro, altra corsa". Cambiano le avversarie e cambiano gli stadi, ma, alla fine, non cambia il risultato. Sempre e soltanto Italia. Ancora, di nuovo, come nella più bella delle storie che si potessero immaginare. Non ce n'è per nessuno, perché dopo le tre gare del girone (contro Turchia, Svizzera e Galles) e il successo agli ottavi con l'Austria, ecco anche la vittoria con il Belgio (2-1). Gli 'Azzurri' vanno avanti e lo fanno con una prestazione di livello contro una delle Nazionali che, fin dall'inizio di questo Europeo, era tra le possibili candidate ad alzare la coppa. Ma il commissario tecnico Roberto Mancini e tutto il gruppo hanno dimostrato, per l'ennesima volta, quella solidità già messa in luce durante l'intera manifestazione. Soffriamo, ci chiudiamo, andiamo pure in difficoltà, certo, però quando è il momento di tirare fuori la grinta e il carattere e di colpire, noi ci siamo. E, adesso, allora, si va dritti verso la semifinale, dove ci attende la Spagna.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro