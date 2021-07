'Vetropack' a Boffalora

La 'Vetropack', azienda svizzera leader europea nel settore dei contenitori del vetro, a si trasferisce a Boffalora in un’area da sempre a vocazione industriale.

“A Boffalora sopra Ticino, il consiglio comunale ha approvato uno degli interventi a livello industriale più importanti di tutta la Lombardia e d’Italia, se non il più importante. E questo grazie alle scelte lungimiranti dell’amministrazione comunale a trazione leghista, che con Curzio Trezzani prima, e Sabina Doniselli ora ha portato la Vetropack, azienda svizzera leader europea nel settore dei contenitori del vetro, a trasferirsi a Boffalora in un’area da sempre a vocazione industriale, riqualificandola, bonificandola e investendo 200 milioni di euro, nonché portando nuovi posti di lavoro e un indotto di cui beneficerà sicuramente tutto il territorio del magentino e della Lombardia”. A dirlo in una nota è il deputato Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo vicario della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Le scelte politiche di Trezzani e Doniselli sono un ottimo esempio di come la Lega governa nei comuni, puntando sul lavoro e sull’ambiente, sempre con l’obiettivo di fare del bene per i cittadini”.

