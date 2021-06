Ha ufficialmente preso il via, presso la sede milanese della SDA Bocconi, il nuovo percorso didattico ‘Management del calcio’.

Ha ufficialmente preso il via, presso la sede milanese della SDA Bocconi, il nuovo percorso didattico ‘Management del calcio’, organizzato su iniziativa del Settore Tecnico in partnership con SDA Bocconi School of Management. Nato per formare la figura professionale del manager in ambito calcistico che sappia coniugare conoscenze tecniche con competenze amministrative, il corso ha un programma didattico di 144 ore suddivise in quattro moduli: business del calcio, capitale umano, strategia e finanza e sostenibilità. Il primo modulo dedicato al ‘Business del calcio’ sarà frazionato a sua volta in due settimane di docenze: la prima, cominciata nei giorni scorsi, in presenza e la seconda con lezioni on-line. Anche quelli dedicati a ‘capitale umano’ e ‘strategia e finanza’ seguiranno lo stesso schema, mentre l’ultimo dei quattro moduli si svolgerà nelle aule del centro tecnico federale di Coverciano.

