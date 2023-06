La CorriBicocca è pronta a vestirsi a festa in occasione dei 25 anni di fondazione dell’Università di Milano-Bicocca.

La CorriBicocca è pronta a vestirsi a festa in occasione dei 25 anni di fondazione dell’Università di Milano-Bicocca. E il quartiere pronto ad animarsi per due giorni di sport e intrattenimento per la “CorriBicocca – Anniversary Edition” che raddoppierà la propria proposta: gli appuntamenti sono fissati per sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

Nata nel 2018 per celebrare il ventennale dell’Ateneo, la manifestazione organizzata da Milano-Bicocca in collaborazione con il CUS Milano si è fin da subito affermata come corsa dell’inclusività e per la sua sesta edizione si apre ancora di più verso le tantissime famiglie e i residenti che negli anni passati hanno scelto di vivere una domenica speciale, animando il campus universitario e l’intero quartiere.

Sabato 21 ottobre il Bicocca Stadium ospiterà una giornata multi-sport pensata per i più piccoli e i loro genitori. In viale Sarca, 205 andrà in scena un open-day completamente gratuito di diverse discipline sportive: dal calcio al tennis, passando dal rugby fino ad arrivare all’atletica leggera, la grande protagonista del weekend. Domenica 22 ottobre 2022 la corsa senza barriere, aperta a tutta la cittadinanza, si snoderà come di consueto tra le strade del campus e del quartiere, in tre formule differenti, tutte omologate dalla FIDAL: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. La partenza di tutte le gare avverrà davanti all'ingresso del centro sportivo Bicocca Stadium, all'altezza di viale Sarca, 205, a Milano. L'arrivo avverrà all'interno del centro sportivo stesso. Lungo il percorso, diversi punti di intrattenimento musicali, ma non solo, animeranno la corsa anche per i curiosi che scenderanno in strada per quella che a tutti gli effetti sarà una festa del quartiere.

Le iscrizioni alla “CorriBicocca – Anniversary Edition” sono ufficialmente aperte sul sito della manifestazione: www.corribicocca.it. Confermata, rispetto alla scorsa edizione, la scontistica per le famiglie per vivere appieno lo spirito della manifestazione in un clima di festa: iscrivendo almeno due adulti e fino a due bambini under-14 sarà possibile usufruire di una tariffa speciale. Promozioni anche per studenti, dipendenti e alumni dell’Università di Milano-Bicocca e per i gruppi con oltre 20 persone.

L’edizione 2023 assegnerà il titolo universitario regionale: lo studente e la studentessa che taglieranno per primi il traguardo dei 10 km competitivi otterranno l’ambito titolo agonistico riconosciuto dal CUSI Lombardia. Confermato il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti, docenti e dipendenti) che iscriverà più persone alla gara. Il premio va ad affiancarsi alle medaglie previste per la corsa agonistica, a quelle dedicate ai primi tre classificati universitari (maschile e femminile) e alla medaglia speciale per il partecipante junior più assiduo: il bambino o la bambina che non ha mai mancato l’appuntamento con la CorriBicocca partecipando a tutte le edizioni. La novità della “CorriBicocca – Anniversary Edition” riguarda invece l’istituzione del “Manager Trophy”: sarà premiata l'azienda vincitrice che, sommando i tempi dei primi 20 classificati, totalizzerà il tempo migliore. Ulteriori informazioni della “CorriBicocca – Anniversary Edition” sono disponibili sul sito www.corribicocca.it.

La sesta edizione della manifestazione vedrà, inoltre, il supporto del Gruppo 24 ORE: il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell’informazione e della formazione economica, finanziaria, professionale e culturale, sarà media partner della “CorriBicocca – Anniversary Edition”.

"Tra gli appuntamenti che celebrano il nostro 25esimo compleanno, non poteva mancare CorriBicocca – dichiara la rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni - La manifestazione sportiva è riuscita in pochi anni a diventare un appuntamento atteso non solo dalla comunità accademica ma anche dal territorio. E per ricambiare questo affetto, quest’anno intensifichiamo la nostra presenza al fianco delle famiglie che amano lo sport con una giornata completamente dedicata a loro nella cornice del Bicocca Stadium".

"La CorriBicocca del 25ennale sarà ancora più aperta e coinvolgente – afferma la delegata per lo sport universitario di Milano-Bicocca, Lucia Visconti Parisio - con l’intento di avvicinare la comunità accademica e il territorio allo sport, aprendosi sia alle scuole sia alle realtà imprenditoriali del quartiere. La CorriBicocca è un appuntamento speciale per i nostri studenti e studentesse, che sono al centro dei nostri progetti di sport e prevenzione e per i quali rinnoviamo il nostro impegno a rendere il campus sempre più ricco di infrastrutture sportive e di aggregazione. Attraverso queste esperienze desideriamo che tutti possano ricordare gli anni di università come un’esperienza unica di formazione e di vita".

"L'edizione 2023 di CorriBicocca sarà uno degli eventi sportivi con i quali desideriamo unirci ai festeggiamenti per i 25 anni di Storia dell'Ateneo – spiega il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Sono stati davvero 25 anni di crescita per l'Università che ha fin dall'inizio scelto di completare l'offerta didattica con anche un’offerta sportiva importante che avesse il supporto di una adeguata impiantistica. Gli investimenti fatti dall'Ateneo sul Bicocca Stadium (ex Pro Patria) sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro compito come CUS Milano, insieme a CUS Bicocca, è, di anno in anno, quello di arricchire l'offerta sportiva e di promuovere, a fianco dell'Ateneo, la politica della "dual career" quale abbinamento vincente tra pratica sportiva e sport. La CorriBicocca, appuntamento ormai fisso nel nostro palinsesto sportivo, è la festa per condividere con la comunità universitaria e con l'intera città questi valori e questa nostra missione. La “CorriBicocca – Special Anniversary” sarà sicuramente all'altezza delle attese e vedrà importanti novità che stiamo condividendo con l'Ateneo e con l'intero Distretto Bicocca".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!