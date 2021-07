Non ci sono regole di bellezza. Nemmeno per i tuoi capelli

Recentemente abbiamo letto i risultati di un’indagine sulle percezioni che le donne hanno di se stesse. L’88% delle intervistate cambierebbe qualcosa del proprio corpo. Il 61% ha rinunciato a intraprendere un’attività perché non si sentiva a proprio agio e il 63% riconosce di essere troppo autocritica con sé stessa.

Sono dati sui quali abbiamo riflettuto. Quanta strada c’è da fare ancora per liberarsi dalle catene di ideali di bellezza che ci fanno sentire estremamente autocritiche verso noi stesse?

Come abbiamo già scritto in passato, anche il settore dell’acconciatura è “viziato” da ideali di bellezza che imprigionano la donna in standard non più attuali. I social purtroppo hanno peggiorato la situazione con casi di body shaming, giudizi e commenti violenti indirizzati all’aspetto fisico delle donne.

In generale sembra che “qualcuno” abbia stabilito delle regole di bellezza alle quali dobbiamo per forza adeguarci senza possibilità di riconoscersi per ciò che si è. Siamo poste di fronte a un falso dilemma: cambiare o accettarsi?

Sembra che queste 2 scelte siano una opposta all’altra: cambiare per adeguarsi ai canoni di bellezza, rinunciando ad una parte della propria identità, oppure accettarsi, rinunciando ad essere “alla moda”.

Chi l’ha detto che per forza si debba scegliere tra queste 2 strade? Noi crediamo che la via giusta sia trovare un equilibrio tra ciò che la moda impone e ciò che sentiamo di essere realmente.

In una sola parola, valorizzarsi. Non siamo noi che dobbiamo essere al servizio della moda ma la moda al nostro servizio.

In salone lo facciamo quotidianamente. Pieghiamo i diktat stilistici alle tue esigenze di vita quotidiana e al tuo sentire. Siamo necessariamente formate sulle ultime novità, sulle tendenze e sulle nuove tecniche coloristiche ma sappiamo che al 1° posto ci sei tu, non i colori o i tagli.

Tatiana, Daniela e Cinzia sono solo alcune delle nostre amiche che recentemente si sono affidate a noi per tagliare e colorare i capelli in modo armonico. Puoi vedere come valorizziamo le “nostre donne” sulle nostre pagine social e magari prendere anche ispirazione.

Ma ricorda che “valorizzarti” per noi significa anche prenderci cura della salute di cute e lunghezze. Se hai già sbirciato le foto di Facebook e Instagram, non ti nascondiamo che la lucentezza e la setosità dei capelli che hai visto sono il risultato dei trattamenti che regolarmente consigliamo di fare.

Sappiamo di non essere le sole a ripeterti che il capello va curato. Il messaggio ti è ormai chiaro. La vera differenza la fa il mix corretto di trattamenti.

Nel curare i tuoi capelli adottiamo lo stesso approccio che usiamo nella parte stilistica. Non esistono formule copia-incolla ma 3 fasi ben distinte: il Beauty Check che ci consente di fare un immediato check-up della salute di cute, lunghezze e punte; il Beauty Report che è la tua scheda personale nella quale annotiamo le nostre indicazioni; i Longevity Program, il cuore pulsante del nostro sistema, la nostra ricetta personalizzata a base di argilla, ossigeno e crioterapia.

Questo è tutto quello che facciamo per te quando entri nel nostro salone. La nostra missione è valorizzarti senza omologarti. Se anche tu come noi credi che la bellezza stia nella diversità di ognuna di noi, non vediamo l’ora di accoglierti in salone!

