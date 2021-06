Scacchi in piazza

Si rinnova, grazie all’impegno del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende, della Pro Loco e di Confcommercio Gallarate Malpensa, l’idea del ritorno delle scacchiere in piazza a Sesto Calende.

Si rinnova, grazie all’impegno del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende, della Pro Loco e di Confcommercio Gallarate Malpensa, l’idea del ritorno delle scacchiere in piazza a Sesto Calende. Dopo la parentesi del primo anno, dove il gioco degli scacchi aveva preso abituale sede sotto la Cupola di Salice, il famoso gioco di strategia torna andando ad occupare i tavolini del Bar Commercio di piazza De Cristoforis che ha scelto di darne ospitalità. Questo è possibile grazie al contributo offerto dal Circolo Scacchi Borgomanero che nasce nel 2011 e che vanta una esperienza ventennale nell'insegnamento di scacchi nelle Scuole, Primarie e Secondarie, per lo più di Borgomanero e d'intorni. Confermata, quindi, l’opportunità che viene offerta per avvicinarsi a questo sport, imparare o mettere alla prova le proprie abilità con sfide con misurati scacchisti. Gli appuntamenti, gratuiti, allora sono il martedì, dalle 21 a notte fonda, nei mesi di giugno, guglio, agosto e settembre.

